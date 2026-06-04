オープンイヤー型イヤホン市場を牽引してきたShokz（ショックス）が2026年6月4日、イヤーカフ型イヤホン『OpenDots 2』『OpenDots Air』の2製品を発表・発売した。Shokzといえば骨伝導イヤホンのパイオニアとしても知られているが、近年は「耳を塞がないリスニング体験」という価値を軸に製品領域を広げている。その流れの中で登場したのが、耳に挟んで装着するイヤーカフ型の「OpenDots」シリー