きょう午後、山形県山形県寒河江市のラ・フランス畑で、ラ・フランスの摘果作業をしていた高齢の男性が地面に転落し、大けがをしました。 警察によりますと、きょう午後１時１０分ごろ、寒河江市西根のラ・フランス畑で、作業員の７８歳の男性が脚立に乗りラ・フランスの摘果作業をしていたところ、バランスを崩し脚立ごと倒れ地面に転落したということです。 男性と一緒に作業をしていた作業員が転落に気づき、その報告を受けた