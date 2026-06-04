元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏が６月３日、自身のYouTubeチャンネル「闘莉王TV」を更新。北中米ワールドカップの日本代表メンバーから落選した守田英正に言及した。31歳のMFは昨年の３月以降、コンディション不良などの理由により代表から遠ざかっていたなか、今季はスポルティングでチャンピオンズリーグ８強入りに貢献するなどハイパフォーマンスを披露。森保ジャパン復帰待望論が過熱していたが、実現しなかった。５