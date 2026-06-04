久保建英（レアル・ソシエダ）が、６月４日に25歳の誕生日を迎えた。同日に国際サッカー連盟の公式サイトにインタビューが掲載され、熱い思いが明らかになった。森保ジャパンが誇るレフティは約３年半前、当時最年少の21歳でカタールW杯を戦った。ただ、いずれもハーフタイムに下がったグループステージ２試合の出場に終わり、PK戦で敗れたラウンド16のクロアチア戦は、体調不良でベンチからも外れた。ひとり、ホテルで戦況