日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、大阪府在住35歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：suika年齢・性別：35歳・女性同居家族構成：本人、夫（38歳）居住地：大阪府住居形態：賃貸職業：パート・アルバイト世帯年収：夫650万円、妻120万円金融資産：現預金150万円親の離