ボッシュホームコンフォートジャパンは、3月13日〜3月16日の4日間、全国の20代〜60代の年代ごとに男女各50名ずつ（計500名）を対象に、「梅雨の時期のエアコン掃除と半晦日に関する調査」を実施した。日立ルームエアコン「白くまくん」を開発・製造する同社では今回、梅雨のシーズンを前に、生活者の意識と対策の実態について調査を行った。梅雨は、洗濯物が乾きにくかったり、室内の湿気、カビ・ニオイが気になるなど、住まいの不