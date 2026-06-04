口腔は、食べ物を細かくして取り込むための機能を備えた消化管の入り口です。また、鼻腔と共に呼吸器の末端としての役割も担っています。そして、口腔粘膜と体表の皮膚との境界を赤唇縁といい、一般的に唇と呼ばれています。では、口腔はどのような構造になっているのでしょうか。まず、口腔は前方を口唇、側部を頬、上部を口蓋、下部を口腔底によって囲まれ、底部には舌があります。舌は粘膜で覆われた卵形の筋肉性の突起で、十分