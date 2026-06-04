大阪府庁（左）と大阪市役所日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会（法定協）の初会合が12日開催予定であることが分かった。維新関係者らが4日、明らかにした。初会合では会長が選出される見通し。自民、公明両党は都構想への反発を強めており、法定協への不参加を検討している。主要政党は維新だけとなり、議論が一方通行となる懸念がある。3日に設置された法定協は、規約でメンバーを計20人と定める