戦後を代表するスーパースターの一人、小林旭（８７）が４日、東京・浅草公会堂でコンサート「永久不滅のマイトガイ」の東京公演を行った。「昔の名前で出ています」や「熱き心に」など、メドレーを含む全１９曲を約１時間５０分にわたり歌い上げ、約１０００人のファンを前に公演名通り永久不滅の健在ぶりを見せつけた。２０２４年に座骨を降り、「体調は悪くないけど、動くことにおいてこんなはずじゃなかったなということが