2025～2026年にかけて、金価格は世界的に急騰しました。積立投資対象としての金は以前からある「純金積立」に加えて、「金投資信託」や「金ETF」もNISAの普及とともに注目を集めています。 本稿では、複数ある金投資手段のうち「純金積立」と「金ETF」の特徴をまとめ、月額1万円を積み立てた場合の試算結果を紹介します。 個人の主な「金」投資手段と特徴 まず、純金積立と金ETFの特徴、メリットとデメリ