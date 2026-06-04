鈴木圭一郎（３１＝浜松）が４日の浜松オート１２Ｒで１着となり、史上３５人目（現役１８人目）の通算１０００勝を達成した。３１歳１８６日は史上最年少（従来記録は田代祐一氏の３８歳３１５日）で、デビューから１２年３３５日は史上最速（従来記録は青山周平の１４年８３日）。２０１３年７月５日デビュー。スーパースター王座決定戦３Ｖ（１６、２２、２４年）などＳＧ優勝は１６回。昨年８月には史上７人目のＳＧ全冠制