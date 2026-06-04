◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が８回に勝ち越しの適時二塁打を放った。１―１の同点で迎えた８回１死二塁で打席に立つと、エスピノーザの２球目、１４７キロツーシームを強振。左翼フェンス直撃の適時二塁打となり、勝ち越し成功。東京ドームは歓声に包まれた。泉口は「１番・遊撃」で先発出場。この適時打が５月３０日の日本ハム戦（エスコン）以来のタイム