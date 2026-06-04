歌手のちゃんみなが４日、都内で映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開、アントワーン・フークア監督）のレッドカーペットパーティーに香取慎吾らと登場。同作の主演でマイケル・ジャクソンの実の甥であるジャファー・ジャクソンも出席した。銀色のドレスで華やかに登場したちゃんみなは、キャスト陣に花束を手渡すと、「私も日本で歌ったり踊ったり、プロデュースもしてるんですけど、こうやって新たな才能に出会えて