ＡＫＢ４８で長らくセンターを務めた前田敦子が４日までに自身のインスタグラムを更新。ドレス姿のオフショットを公開した。前田は「映画『サヨナラの引力』のジャパンプレミアに、花束プレゼンターとして登壇させていただきました。本当に光栄に思います」と報告。映画について「本編はもう後半涙が止まりませんでした。１組のカップルの物語で本当に愛おしい２人の姿が他人事ではなく『もしあの時、ああしていたらどうなっ