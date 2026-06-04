◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）ソフトバンク・木村光投手が６回に好救援を見せた。１点差に詰め寄られ、なおも１死一、二塁のピンチで先発・スチュワートからバトンを受けた。板山に右前打を許し、一打逆転となる１死満塁のピンチとなったが、６番・ボスラー、７番・石伊を連続空振り三振で同点を許さず。見事な火消しを見せ、マウンド上で雄たけびをあげた。