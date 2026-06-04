◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人・田中将大投手が７回を投げ７安打を浴びながらも１失点で踏ん張りマウンドを降りた。スポーツ報知評論家の村田真一氏は「真っすぐはよくなかったね」と苦労しながらも最少失点で切り抜けた理由について「制球力とリード」を挙げた。＊＊＊＊＊正直、初回の田中将を見て「今日はキツイかな」と思った。ええ時なら１４０キロ台後半がコンス