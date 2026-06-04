コメが余っていると言われている中、名古屋学芸大学の学生が「おむすび」で地元・愛知県産の食材を使った商品開発をしました。 【写真を見る】愛知の大学生が地元食材を使った｢おにぎり｣を開発 若者向けの味付けで“コメ余り”の回復に… 東海3県のセブン－イレブンで販売 愛知県が地産地消を推進しようと、去年秋に開催したレシピコンテスト。その中で、「セブン－イレブン特別賞」を受賞したのは、名古屋学芸大学