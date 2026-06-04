女優の尾碕真花（25）が所属事務所「オスカープロモーション」からの退所を公表し事務所と主張が対立している問題で、尾碕の代理人が4日、本紙の取材に応じた。尾碕が2日に更新したインスタグラムで、オスカー側から「犯罪に該当し得る行為」が確認されたと主張したことについて、その内容が「不正アクセス禁止法に関するものだった」と説明した。具体的には「マネジメント契約上、SNSの共有権限のない取締役にIDやパスワー