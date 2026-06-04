X JAPANのYOSHIKIさんがプロデュースする8人組グループ・XYのメンバー3人が、7月1日をもって卒業することを、4日に公式サイトが発表しました。公式サイトは、「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました」と発表。続けて「3名は7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします」と報告しました。最後に「これまで応援