◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(4日、東京ドーム)巨人が8回ウラに泉口友汰選手のタイムリー2塁打で勝ち越しに成功しました。1-1の拮抗した状況でむかえた終盤8回ウラ。巨人は先頭の小林誠司選手が四球で出塁すると、犠打で1死2塁とチャンスを確実につくります。そしてこのチャンスでむかえたのが1番に復帰した泉口友汰選手。ここまで好投を続けていた相手先発エスピノーザ投手の2球目、外角のツーシームをとらえ、レフ