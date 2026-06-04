◇交流戦オリックス―巨人（2026年6月4日東京ドーム）オリックス・エスピノーザの105球の力投は報われなかった。7回まで4安打1失点、9三振を奪う好投。キャベッジに浴びたソロ本塁打による1点のみに抑え、さらなる味方の援護を待った。だが、同点の8回に先頭・小林に四球を与え、犠打で1死二塁。泉口に147キロツーシームを捉えられ、左翼手の頭上を越える勝ち越しの適時二塁打を献上した。チーム単独トップの6勝目はな