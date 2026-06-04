news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“レンチ”で殴られ男性重傷『態度に腹が立った』53歳逮捕東京・渋谷区」についてお伝えします。◇◇◇多くの捜査員が集まり、ものものしい雰囲気に包まれた、3日夜の東京・渋谷区。「血を流した男性が走っている」との通報をうけ警察官がかけつけると、30代の男性が頭や腹部から血を流しうずくまっていたといいます。逮捕されたのは遠藤祐里容疑者（53）。警視庁によりますと