ミニマムグラマーなプロポーションで、グラビア界のトップをひた走ってきた天木じゅんさんがFLASH6月9・16日号に登場しました。【写真】色気マシマシの30歳天木じゅんさん、露天風呂で豊満曲線美見せつけこの夏でのグラビア卒業を表明した彼女。親友・永尾まりやさん撮影のグラビアを披露しています。親しい関係だからこそ引き出せる、柔らかい表情を捉えた写真の数々は必見です。FLASH6月9・16日号には、沢口愛華さん、天野ちよさ