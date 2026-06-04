50台限定のグレーな3列7人乗りミニバン！ルノー・ジャポンは2026年6月4日、3列7人乗りミニバン「グランカングー」の特別仕様車「グランカングー クルール」に、タフなプロ向けの道具をイメージしたグレーのボディカラーを採用した新たな限定車を追加し、同年6月中に発表予定です。ベースとなる「カングー」は、1997年に初代が誕生したルノーの商用バン由来のモデルです。優れた積載性と実用性を持ちながらも、フランス車らしい