きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第5話どうせまた比べられる……と思ったら？【編集部コメント】アキナさんは、ハルミさんと同じ時期に出産することについて、なんとも思っていないようですね。むしろ喜びすら感じ