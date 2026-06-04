岡山市北区の通称・石山公園にある石碑と石柱が、公園の再整備に伴い、現在の場所から撤去されることになりました。 【写真を見る】「世界連邦宣言記念碑」が公園の再整備にともない撤去へ 詩人・永瀬清子さんの依頼で彫刻家・寺田武弘さんが制作した石柱は移設予定なし【岡山】 半世紀以上前に、平和を記念して設置されたものですが、撤去されたあとはどのようになるのでしょうか。 （喜多泰功記者）「現在、公園の周辺はぐ