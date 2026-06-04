わが子が結婚をするとなれば、相手の家庭のことも気になるもの。ママスタコミュニティのあるママの場合、娘さんの結婚相手が母子家庭なのだそう。そのため結婚に反対しようかと考えています。『娘が結婚したいとのことですが、相手が母子家庭の人です。一昨年お父さんが亡くなり、母子家庭になったらしく。母子家庭の男性とは結婚してほしくないので、悩んでいます。やはり反対すべきですよね。娘は28歳です』28歳の娘さんが結婚を