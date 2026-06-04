雲仙・普賢岳の大火砕流から35年を迎えた3日、島原市では犠牲者を追悼する「いのりの灯」が行われました。 島原市の雲仙岳災害記念館前にともされた約2000個のキャンドル。 「いのりの灯」は普賢岳の大火砕流で犠牲になった43人を追悼し、災害の教訓を子どもたちに伝えていくために毎年開催され、今年で20回目です。 雲仙市の南串中学校など、島原半島の69の小中学校と幼稚園、保育園の子どもたちが思