＜ヨネックスレディス事前情報◇4日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞ウェイティングで会場入りしていたプロ2年目の青木香奈子は、開幕前日に出場が決まった。今大会ではプロテスト合格時に使用していたアイアンを久しぶりに投入予定。今季は得意であるはずのショットの不調で成績も低迷しており、好調時のクラブで復調のきっかけをつかみたい。【写真】これが青木香奈子がプロテスト合格時に使って