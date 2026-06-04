ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ・BEYOOOOONDSの公式YouTubeが、4日に更新。新メンバーとして、大坪茉乃（14）が加入することが発表された。【動画】BEYOOOOONDS新メンバーに大坪茉乃神奈川県出身の”中3”14歳大坪は、2011年6月22日生まれの中学3年生、神奈川県出身。特技はチアダンス、新体操、趣味はオムライスとたこ焼き巡り、パン作り、好きな音楽ジャンルはJ-POP、好きなスポーツは野球、座右の銘は「笑顔