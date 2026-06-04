元ＮＧＴ４８・川越紗彩が、初写真集のオールアザーデジタル版「なんとかなるかも」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を６月１５日に発売することが４日、分かった。昨年１０月１４日の誕生日に発売され、ＳＮＳで話題を呼んだ初写真集のアザーカットから、自身がセレクトした大胆カットを収録。「デジタルなら見せてもいいかも」という布面積の少ないランジェリーや水着ショットを詰め込んだ一冊となっている。初公開カットでは、水色ラ