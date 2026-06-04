能登半島の石川県羽咋（はくい）市で５月３１日に本州で初めて放鳥された国特別天然記念物のトキについて、環境省は４日、個体に装着している全地球測位システム（ＧＰＳ）機器からの受信状況を公表した。２日時点で放鳥した８羽のうち、４羽が同県内で、１羽が富山県氷見市で確認された。トキの足環（あしわ）には小型のＧＰＳが装着されており、環境省がトキの定着状況を追跡している。２日の最後にデータが取得された位置情