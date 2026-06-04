「巨人−オリックス」（４日、東京ドーム）巨人先発の田中将が７回７安打１失点で降板した。今季最多１１２球を投げた。１−１の八回に２番手で中川が登板。田中将に勝ち負けはつかなかった。田中将は初回に太田の左前適時打で１点を先制された。その後は走者を出しても粘りの投球。１−１の六回は２死一、三塁のピンチを招いたが山中を右飛に打ち取り、気迫満点の雄たけびを上げた。田中将は５月１日の阪神戦（甲子園）