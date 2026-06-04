【フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026】 6月4日 公開 フリューは、2026年度に発売および追加展開を予定しているタイトルを中心にした「フリューゲームス -オフィシャルトレーラー2026」を同社公式YouTubeチャンネルにて公開した。 あわせて、新作「アノマリス／ANOMALITH」のクローズドデモ実施およびフィード