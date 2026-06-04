【楽天ブックス：アーリーサマーキャンペーン2026】 開催期間：6月4日20時～6月26日9時59分 楽天ブックスにて、「アーリーサマーキャンペーン2026」が6月4日20時からスタートした。期間は6月26日9時59分まで。 本キャンペーンは、エントリーすることで対象商品を購入するとポイントが最大10倍還元されるというもの