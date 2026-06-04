元宝塚歌劇団・星組の娘役の有沙瞳（ありさ・ひとみ、３２）がシングル「さよならは黄昏に」で歌手デビューし４日、東京・錦糸町のセキネ楽器店でデビュー後、初の店頭キャンペーンを行った。有沙は、２０１２年、宝塚歌劇団に９８期生として入団。宙組公演で初舞台を踏んで以来、娘役スターとして幅広い役を演じて人気を博し、２０２３年８月に退団。昨年８月に開催された「２０２５日本クラウン新人歌手オーディション」で