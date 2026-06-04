4日あさは雨や交通の乱れに振り回された方も多いかもしれません。JR在来線は倒木で3時間運転を見合わせ、鹿児島市中心部では長時間の激しい渋滞が発生。朝の通勤ラッシュを直撃しました。 地面をたたきつける雨。視界も白くかすんでいます。停滞する梅雨前線の影響で、4日あさは薩摩、大隅地方を中心に雨脚が強まりました。 鹿児島中央駅では4日あさ、駅員に列車の運行状況を確認する人の姿が… （霧島市に通学する学生）「