今週は台風6号、4日朝の雨と、天気に振り回された方も多いと思いますが、南シナ海で「台風のたまご」とも言われる熱帯低気圧が発生しました。 今後、県内に影響が及ぶ可能性が出てきました。気象予報士の解説です。 九州南部は台風6号が過ぎ去ったばかりですが、4日は梅雨前線の影響を受けて県本土付近で雨脚が強まりました。 ここ1時間の雨雲の様子です。まだこの時間も西の方に雨雲が繋がっています。 4日夜遅くにかけ