【モデルプレス＝2026/06/04】女優の本田望結が4日、都内で行われた「素まつげビューティーアワード」授賞式に、Kis-My-Ft2の千賀健永、女優の矢田亜希子とともに登壇。美を保つ秘訣を語った。【写真】22歳子役出身女優、美肩ちら見せドレス姿◆本田望結、まつげケアを明かす「素まつげビューティーアイコン20代部門」に選ばれた本田は「本日はこのような素敵な賞をいただけてすごく嬉しいです。私は幼い頃から“目は嘘をつかない