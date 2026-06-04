東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。【5日の天気図】九州北部地方は、4日に梅雨入りしたとみられると発表されましたが、5日は梅雨前線が南下し、晴れ間が戻りそうです。【5日の天気】5日は朝から日差しが届き、夜にかけて天気の崩れはなさそうです。久しぶりの洗濯日和となるでしょう。【5日の気温】最高気温は27℃ほどで、日差しが戻る分、気温は高くなりそうです。4日と比