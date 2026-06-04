ロンドン時間はドル売り優勢、ユーロドル１．１６３２レベルに高値更新＝ロンドン為替 ロンドン時間はドル売りが優勢。ユーロドルは1.1632付近、ポンドドルも1.3442付近に本日の高値を更新している。ドル指数が低下しており、中東有事リスクの緩和期待から原油先物が軟化していることを好感する動きとなっている。 その一方で、ドル円は159.90近辺での膠着状態が続いている。東京午後には「日銀が今月1%への