秋田朝日放送 今週に入ってクマによる人身被害が相次いでいて、２日は秋田市の７０代の女性がクマに襲われて亡くなりました。 専門家はクマも神経質になる時期に入ったと話していて、クマが人を食べ物として認識した可能性を指摘します。 秋田市河辺和田でおととい近くに住む７３歳の女性の遺体が見つかり、その近くにいた体長およそ９５ｃｍのメスの成獣のクマ１頭が猟友会によって駆除されました。 女性は、自宅と