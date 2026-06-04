夏の料理に活躍する名脇役 夏になったら食べたくなる大葉。 家庭菜園で育てたり、まとめ買いをして、消費に困ったことはありませんか？ 大葉は料理の脇役として活躍することが多いですが、今回は、メイン料理として活躍する大葉レシピを5つ紹介します。 和えたり、揚げたり、焼いたりと、大葉を使った料理のレパートリーを増やしましょう。 1．ごはんのお供にピッタリ2．パリパリ食感がやみつき3．中はモチモチで外はカ