◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が６回途中４安打１失点でマウンドを降りた。３回まではランナーを出しながらも無失点で切り抜け、４、５回は続けて三者凡退に抑えた。６回に１死一、二塁のピンチを招くと、暴投で１死二、三塁。細川の遊撃への内野安打の間に１点を失ったところでベンチが交代を告げた。２番手・木村光が後続を断