「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩがプロデュースするボーイズバンド「ＸＹ」が４日、公式サイトでメンバー３人が卒業することを発表した。同グループは「この度、２０２６年７月１日（水）をもちまして、Ｐ→★、ＫＯＳＥＩ、ＭＩＴＣＨＹがグループを卒業する運びとなりました」と報告。「なお、３名は７月１日に開催される『ＸＹ‐ＵＮＴＩＴＬＥＤ‐』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします。