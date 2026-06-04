2026年度補正予算案が衆院を通過し、あいさつ回りで日本維新の会の藤田共同代表（左）と握手する高市首相＝4日午後、国会日本維新の会の藤田文武共同代表は4日の党会合で、衆院議員定数削減を巡り自民党の鈴木俊一幹事長が高市早苗首相の指示として比例代表45削減での意見集約を自民内に呼びかけたことを歓迎した。比例45削減を掲げる維新の担当者が粘り強く説得した成果だとして「相当丁寧にやってもらった」とねぎらった。同