◇交流戦ヤクルト―ロッテ（2026年6月4日神宮）走者を一掃する、の意味を持つ「クリーンアップ」。実は大リーグでは4番打者のことを指す。3〜5番打者の中軸をクリーンアップと呼ぶのは日本独自の和製英語だ。ただ、期待される仕事は変わらない。序盤から得点を重ねたロッテは、5回までに3〜5番が全打線を挙げた。初回2死二、三塁でまずは5番・ソトが中前に先制の2点適時打。主将は「最低でも一人はホームに迎え入れた