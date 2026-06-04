「広島−日本ハム」（４日、マツダスタジアム）「７番・投手」で自身初の投打同時出場した柴田獅子（れお）投手は４回５安打１失点で降板し、プロ初勝利はならなかった。雨が降る中での登板だった。初回は菊池を１４９キロで見逃し三振に仕留めるなど三者凡退の滑り出しを見せた。二回は１死から５番・ファビアンにカウント１−１から１５０キロの直球を左翼席へ運ばれて、プロ初被弾で先制を許す。続く持丸を四球で歩かせ