2009年に急死した米歌手のマイケル・ジャクソンさんの半生を映画化した伝記映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）のジャパンプレミアが4日、東京・六本木ヒルズで行われた。レッドカーペットイベントには中山秀征（58）アンミカ（54）米倉涼子（50）香取慎吾（49）関口メンディー（35）ちゃんみな（27）希空（18）、さらに音楽プロデューサーの松尾潔氏（58）や本間昭光氏（61）小林武史氏（66）らが