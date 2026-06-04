Nikoんが、8月3日、4日の2日間にわたり恵比寿LIQUIDROOMで開催する『リキッドルームで47～ぐんゆうかっぽ～』の第1弾出演アーティストを公開した。 （関連：春フェスで注目のアーティストは？OddRe:、名誉伝説、Nikoん……今勢いに乗る期待の5組を紹介） 今回発表となったのは、Apes、mabuta、神々のゴライコーズなど計21組。同イベントでは、全国から47バンドを招き、1日券が470円、